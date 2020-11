Comune di Cirò Marina: delega affari generali, contenzioso e trasparenza per Maria Esposito

Il sindaco Dott. Sergio Ferrari del Comune di Cirò Marina, ha conferito la delega al consigliere comunale Maria Esposito, l’incarico di curare le attività relative agli Affari generali, contenzioso e Trasparenza

Cirò Marina,

giovedì 05 Novembre 2020.

Maria Esposito: “Sono onorata di aver ricevuto queste deleghe e ringrazio il sindaco per la fiducia riposta in me. Mi accingo a ricoprire questo incarico con enorme senso di responsabilità , consapevole dell’importanza che rivestono le deleghe affidatemi. La mia sarà una delega aperta a tutti, quindi fin d’ora ringrazio anticipatamente tutte quelle forze sociali che vorranno collaborare per raggiungere insieme quell’obiettivo comune che altro non è il raggiungimento di quel benessere culturale, sociale ed economico “quel bene comune” che la nostra comunità merita fortemente.“

