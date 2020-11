I resti della Dinamo Kiev mettono paura al Barça. Ma poi ci pensano Messi e Piquè…

La Redazione24

,

giovedì 05 Novembre 2020.

I resti della Dinamo Kiev mettono paura al Barça. Ma poi ci pensano Messi e Piquè…

Arrivati in Spagna con 13 assenti, gli ucraini vanno sotto su rigore della Pulce dopo 5’. Poi i catalani si fermano, rischiano a ripetizione il pari, raddoppiano col centrale e finiscono in sofferenza dopo l’1-2 di Tsygankov. I portieri migliori in campo



