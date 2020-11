Rimonta Napoli in casa del Rijeka: per Gattuso sono tre punti d’oro

Rimonta Napoli in casa del Rijeka: per Gattuso sono tre punti d’oro Gli azzurri primi nel girone di Europa League insieme ad Az Alkmaar e Real Sociedad. Inutile il gol di Muric per i croati che restano a zero punti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 05 Novembre 2020.

