DPCM del 3 novembre. Riunito in videoconferenza il Comitato provinciale Crotone per l’ordine e la sicurezza pubblica

Si è ritenuto opportuno di sollecitare il pronto tracciamento dei casi positivi per evitare il diffondersi del contagio

Crotone,

venerdì 06 Novembre 2020.

Si è tenuto ieri, 5 novembre, una

riunione in videoconferenza del Comitato provinciale per l’ordine e la

sicurezza pubblica nella quale si è discusso, tra l’altro, delle misure

introdotte dal DPCM del 3 novembre u.s.,

sul contenimento della diffusione dal virus Covid-19, che ha visto la suddivisione del Paese in 3

zone di rischio, con il conseguente inserimento della Calabria nella c.d. “Zona

Rossa”.

Il nuovo DPCM prevede, tra le altre

prescrizioni, che gli spostamenti siano giustificati da autocertificazione e

per valide motivazioni, cioè, per comprovate esigenze lavorative, per motivi di

salute, per necessità . Inoltre sono sospese tutte le attività sportive di

gruppo ma si può svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione.

Rimarranno aperti i mercati

all’aperto destinati alla sola vendita di generi alimentari e i luoghi di culto,

sempre e solo nel pieno rispetto del distanziamento sociale.

Si è ritenuto opportuno di

sollecitare il pronto tracciamento dei casi positivi per evitare il diffondersi

del contagio.

Le Forze dell’Ordine unitamente

alle polizie locali, effettueranno i controlli sull’osservanza delle norme del

predetto DPCM e a tale scopo sono sati rafforzati i dispositivi di controllo

del territorio, anche al fine di verificare che coloro che si spostano siano

muniti di autocertificazione.

Da parte dei presenti è stato

concorde l’invito a tutti i cittadini per il rispetto delle regole finalizzate

al contenimento del contagio, così come già sperimentato positivamente nel

periodo di lockdown del precedente inverno/primavera.

