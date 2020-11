Immobile in campo? Juve in attesa ma ferma: il protocollo va rispettato

La Redazione24

,

venerdì 06 Novembre 2020.

I bianconeri non prenderanno una posizione ufficiale sulla vicenda dei tamponi positivi e sull’eventuale utilizzo del centravanti da parte della Lazio nel match di domenica. Ma fanno notare l’importanza delle regole imposte dalla Figc



