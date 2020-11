Crotone, Assessore Luca Bossi al mondo delle attività produttive: “restiamo uniti per superare questo periodo”

La nota di Luca Bossi, Assessore alle Attività Produttive

Crotone,

sabato 07 Novembre 2020.

Comprendiamo

le difficoltà per il tessuto produttivo di questo territorio dovute al recente

Dpcm che ha classificato zona rossa la Calabria.

Ma

allo stesso tempo queste difficoltà non possono far prescindere dal rispetto

delle norme e soprattutto dalla tutela della salute pubblica.

Il

disagio, le difficoltà , il timore per il futuro della propria attività sono

chiari e delineati e sono all’attenzione sia del Comune che del mondo delle

associazioni che rappresentano imprenditori e commercianti.

Siamo

in contatto costante per verificare tutte le possibili misure da adottare in

questo frangente così delicato.

A

breve ci sarà un consiglio comunale aperto proprio sull’emergenza Coronavirus.

Ma

è fondamentale in questa fase dimostrare la nostra responsabilità come

comunità , unita e coesa, rispettando le prescrizioni previste dalle norme

soprattutto a tutela della salute di ciascuno, delle nostre famiglie,

dell’intera comunità cittadina.

Forme

di protesta, pur se legate ad una legittima preoccupazione per il proprio

futuro lavorativo, non aiutano il processo di sostegno che abbiamo avviato.

L’eventuale

ulteriore diffondersi del contagio finirebbe per aggravare ulteriormente la

situazione.

E’

un momento difficile e delicato ma allo stesso tempo occorre assolutamente

essere uniti.

