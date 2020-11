Calcio Serie A: Torino vs Crotone 0-0

Espulsi: Luperto all’88’ per doppia ammonizione



Torino,

domenica 08 Novembre 2020.

TORINO: Sirigu; Vojvoda (65’ Singo), Lyanco, Bremer, Rodriguez (65’ Murru); Meite (80’ Gojak), Rincon, Linetty (89′ Ansaldi); Lukic; Verdi (89’ Bonazzoli), Belotti. A disp: Milinkovic-Savic (GK), Rosati (GK), Nkoulou, Buongiorno, Segre, Edera, Zaza. All. Giampaolo

CROTONE: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira (84’ Rispoli), Benali, Cigarini (67’ Petriccione), Vulic (84’ Siligardi, 89′ Cuomo), Reca; Messias, Simy. A disp: Festa (GK), Crespi (GK), Golemic, Djidji, Eduardo, Zanellato, Crociata, Rojas. All. Stroppa

ARBITRO:Â Fourneau di Roma1

AMMONITI:Â Vulic (C), Verdi (T), Luperto (C), Rodriguez (T), Belotti (T), Pedro Pereira (C)

