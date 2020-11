Comune di Cirò Marina: per Giusi Pirito delega alle politiche sociali

Nel corso di una cerimonia svoltasi a Palazzo di Città il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, ha assegnato la delega alle politiche sociali al consigliere comunale Giusi Pirito

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 08 Novembre 2020.

Giusi Pirito: “sono operatore di Patronato da diversi anni e mi occupo di previdenza sociale, la mia attività lavorativa mi porta a stare al fianco dei cittadini e di aiutare le famiglie bisognose. Voglio ringraziare pubblicamente il Sindaco Sergio Ferrari per avermi onorata assegnandomi delle deleghe molto importanti che rispecchiano molto la mia sensibilità e la mia determinazione verso le problematiche relative al welfare! Purtroppo sono tante le esigenze ed i problemi che affliggono la nostra cittadina specie in questo periodo, ed è per questo che metterò a disposizione di tutti la mia esperienza professionale, la mia disponibilità ed il mio tempo affinché possa continuare ad affiancare ed aiutare tutti coloro che hanno bisigno!“

