Cotronei: Maltratta la convivente, arrestato

Comunicato dei Carabinieri

Cotronei,

domenica 08 Novembre 2020.

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 38enne domiciliato nella località montana “Trepidò Sottano” di Cotronei per maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della convivente. I militari, a seguito di richiesta di intervento pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone, che segnalava una lite domestica in corso, raggiungevano immediatamente l’abitazione, immobilizzando l’uomo ancora intento a picchiare la donna anche utilizzando strumenti atti ad offendere. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Crotone.

