Officina civica esprime preoccupazione e vicinanza a tutti i dipendenti dell’azienda Abramo Costumer Care

La nota del coordinamento Officina Civica Crotone

La Redazione

Crotone,

domenica 08 Novembre 2020.

Non

possiamo rimanere impassibili su quanto sta accadendo e sulle notizie di questi

ultimi giorni riguardo la vicenda ABRAMOCostumer Care S.p.A. generata

dopo la richiesta di concordato preventivo presentato dall’azienda il 29

ottobre u.s. presso il Tribunale di Roma e delle conseguenze che tale crisi può

portare a tutto il territorio.

Non

possiamo non analizzare i problemi che da qualche anno si sono susseguiti, come

ad esempio la riduzione dei volumi effettuata da parte di TIM che non solo

hanno determinato una notevole riduzione dei fatturati aziendali ma di conseguenza si sono trasformati in mancato rinnovo di centinaia

di contratti a tempo determinato dei lavoratori

che dopo anni di lavoro e sacrifici hanno visto svanire il sogno della

stabilizzazione.

Pertanto

chiediamo al Sindaco, alle istituzioni Regionali e Parlamentari di avviare un

percorso di interlocuzione serio al fine di fare chiarezza e dare certezze sul

destino dell’azienda e dei suoi 4368 dipendenti di cui 1208 impiegati nella

sede di Crotone.

Riteniamo

necessario che si sappia se al momento ci siano nuovi investitori, anche se ci

auguriamo che un’azienda come ABRAMOCostumer Care S.p.A. eccellenza del nostro territorio possa

continuare la propria mission aziendale.

A i

lavoratori vanno garantite le spettanze del mese di novembre poiché

probabilmente gli atti avviati congelerebbero di fatto le competenze del mese

di ottobre.

Sollecitiamo

le Istituzioni locali a pretendere chiarezza immediata in modo da

avviare azioni politiche adeguate alla gravità della vicenda ed evitare

situazioni di emergenza che in questo periodo di COVID sarebbero ancora di più

amplificate.

Sinceramente

non vogliamo pensare o immaginare lo scenario che si verrebbe a creare nella

nostra Provincia se venisse meno una realtà aziendale come ABRAMO.

