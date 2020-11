Pietro Meringolo è il nuovo vice presidente dell’Ordine degli Odontoiatri di Crotone, Corrado Bellezza riconfermato Presidente

Dal 23 al 26 Ottobre presso l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Crotone si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei componenti del Direttivo dell’Albo degli Odontoiatri per il quadriennio 2021-2024

Oscare Grisolia

Crotone,

domenica 08 Novembre 2020.

Sono risultati eletti come componenti i dottori Corrado Bellezza, Pietro Meringolo, Maurizio Calzona , Antonio Liotti e Costantino Marrazzo. Corrado Bellezza è stato riconfermato Presidente dell’Albo, Pietro Meringolo sarà vicepresidente e segretario Costantino Marrazzo . Il risultato elettorale ottenuto e la notevole partecipazione alle elezioni, testimonia, come affermato da tantissimi, la bontà del lavoro svolto dal direttivo dell’Albo Odontoiatri della provincia di Crotone nell’ambito della formazione , della costante presenza nell’affrontare le problematiche che attanagliano la professione , dal contrasto all’esercizio abusivo della professione e della corretta ed etica attenzione alla salute orale dei pazienti. I dottori Bellezza e Meringolo , risultando i più votati nella tornata elettorale entrano a far parte con diritto di voto anche del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici di Crotone . “Un sentito ringraziamento del Presidente a tutti i colleghi, che in questi tempi complicati, hanno permesso con il loro voto di raggiungere questo importante risultato per la continuità del corretto funzionamento dell’Istituzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA