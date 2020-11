Si costituisce nel consiglio comunale di Crotone il gruppo “stanchi dei soliti”, Iginio Pingitore nominato capogruppo

Lo rende noto Iginio Pingitore, capogruppo “Stanchi dei soliti”

La Redazione

Crotone,

domenica 08 Novembre 2020.

Nel primo consiglio Comunale di Crotone in video

Conferenza dopo l’approvazione di diversi punti, sono stati costituiti i gruppi

consiliari. Iginio Pingitore è stato nominato capogruppo di maggioranza per “

Stanchi dei soliti”, per l’occasione, lo stesso, è intervenuto sui punti più

importanti che questa nuova amministrazione comunale dovrà tenere in forte

considerazione. Pingitore nel suo primo incontro ha voluto ringraziare gli elettori

per lo straordinario risultato ottenuto, poi, coloro i quali l’hanno chiamato ad aderire al movimento

per mettere a disposizione la propria esperienza politica, da consigliere,

assessore, vicesindaco e sindaco di Scandale dal 2013 al 2018, in un contesto

caratterizzato dalla grave crisi economica, cui tuttora attraversa l’Italia,

travagliato anche dai momenti bui e fenomeni poco incoraggianti, ma la carica

quando si considera missione vale più il

sacrificio rispetto anche alla propria vita. Un particolare ringraziamento l’ha

rivolto a uno dei principali fondatore del movimento, Andrea Arcuri, il quale

da tempo è dedito all’attività politica della sua città .

“ Metterò a disposizione l’esperienza di circa 15 anni

di battaglie a favore dell’ambiente: discariche, consumo del suolo,

malfunzionamento dei depuratori, quest’ultima vicenda mi vide particolarmente impegnato,

mi trovai ad essere denunciante di fatti rivolti a difendere la salute dei

nostri cittadini, ma nello stesso tempo subii denunce e gravosi sanzioni fino a

mezzo milione di euro. Tuttavia quando si è forgiati e tendenti alla missione

nessun fenomeno potrà farci paura, la sorte volle che fossi scagionato da ogni

presumibile colpa. In questa città , cari amici, d’ora in poi bisogna respingere

ogni forma di soprusi e di inganno per un territorio oramai già martoriato e

devastato.

Bisogna chiamare alle responsabilità coloro i quali

hanno inquinato il territorio senza mai operare una seria bonifica, attraverso cui

sono transitati flussi finanziari per soddisfare progetti appartenenti alla

politica. Anche la nostra regione dovrà rispondere sulle malefatte nel nostro

territorio, una delle quali è il decreto regionale del 2001 con cui Crotone è

dichiarata “ distretto energetico “, procedura non troppo mascherata per mezzo

della quale la città è divenuta un crogiuolo di rifiuti di ogni ordine e grado,

a scapito della salute dei cittadini e dell’ambiente circostante.

Dobbiamo far risvegliare l’orgoglio di essere

crotonesi riscoprendo le antiche radici, gli elementi storici sommersi nella

cultura millenaria e nel suo patrimonio archeologico abbandonato

vergognosamente a sé stesso. L’antica

Kroton dovrà essere ancora il nostro faro. Questa amministrazione dovrÃ

riappropriarsi del tessuto sociale ed economico, restituendo dignità e valori

alla gente.

La mia esperienza aggiunta a quella dei giovani consiglieri

di “ stanchi dei soliti “, dovrà dare inizio a un nuovo percorso

innovativo, all’altezza dei cambiamenti, dopo un regresso di quasi mezzo secolo

di storia crotonese bisogna essere pronti a futuri scenari, anche se non è

confortante l’attuale crisi, non bisogna tuttavia attendere, ci vuole spirito di abnegazione, intelligenza, studio,

impegno e costanza, responsabilità e forza di volontà per evitare il declino.

Per fare questo, avremo bisogno dell’aiuto di tutti i cittadini, anche di

quelli che non ci hanno votato: lo cercheremo e valuteremo, nei limiti delle

possibilità , tutti i contributi di idee e di proposte che riusciremo a

raccogliere. Fondamentale sarà l’approccio costante e il rapporto con le

contrade, spesso abbandonate a se stesse e prese dal degrado, un occhio di

riguardo per la frazione Papanice, la più popolosa del territorio dovrà avere

un rilancio su tutti i settori. Stare vicini all’Associazione “ Propapanice”, la quale in questi anni si

batte per le gravi tematiche ambientali, spesso i membri non sono ascoltati e

gridano come una voce nel deserto.

Importante sarà la trasparenza degli atti, delle

scelte, dei comportamenti, rendere pubblico da subito la nostra situazione

economica e patrimoniale, eventuali debiti fuori bilancio. Il gruppo stanchi

dei soliti intende instaurare con le opposizioni un rapporto costruttivo e

collaborativo, pur nel rispetto dei propri ruoli, soprattutto su argomenti di

primaria importanza della città : ambiente, lavoro, viabilità .”

Il capogruppo Iginio Pingitore ha concluso con una

preghiera del nostro Patrono d’Italia, San Francesco d’ Assisi : Signore, che io possa avere la forza di

cambiare le cose che posso cambiare, che io possa avere la pazienza di

accettare le cose che non posso cambiare, e soprattutto l’intelligenza di da

saperle distinguere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA