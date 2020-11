Caso tamponi Lazio: Pulcini salta per problemi di salute l’audizione in Procura Federale

Caso tamponi Lazio: Pulcini salta per problemi di salute l’audizione in Procura Federale Essendo una causa di forza maggiore l’assenza non gli farà scattare il deferimento. Aveva già saltato una prima convocazione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

Essendo una causa di forza maggiore l’assenza non gli farà scattare il deferimento. Aveva già saltato una prima convocazione



