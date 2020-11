Cirò Marina: prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale sulle operazioni di bonifica del territorio

CirĆ² Marina: prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale sulle operazioni di bonifica del territorio

Il sindaco Sergio Ferrari: “continua il nostro impegno sulla bonifica di ampi settori del territorio comunale”

CirĆ² Marina,

lunedƬ 09 Novembre 2020.

Nella giornata del 6 novembre, siamo intervenuti sugli impianti sportivi, con l’Assessore allo sport Ferdinando AlfƬ, di concerto con le Associazioni Sportive, abbiamo iniziato le opere di riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi. -Afferma il Sindaco Ferrari- Si ringrazia l’FCD CittĆ di CirĆ² Marina, per la collaborazione mostrata sino ad ora per la manutenzione dello stadio comunale; la Polisportiva Punta Alice, per la manutenzione del palazzetto dello sport. L’intervento, riportato nelle foto, sta invece interessando l’impianto sportivo del campo di calcio in terra battuta da molti anni abbandonato ed inutilizzato. Per quest’ultimo intervento ringraziamo la ASD Stella del Mare, per la collaborazione e l’impegno profuso. Siamo certi che la strada della collaborazione sia quella giusta, e pertanto continueremo convintamente in tale direzione.

Nella giornata del 7 novembre, si ĆØ provveduto ad interventi da piĆ¹ parti sollecitati nel corso delle ultime settimane, proprio in virtĆ¹ del degrado che ha colpito quelle zone nel corso degli ultimi mesi. Da Punta Alice sino alla Cervara, abbiamo rimosso una serie di cumuli di rifiuti da mesi abbandonati, tra i luoghi piĆ¹ amati e belli di CirĆ² Marina, e per questo intervento, ringraziamo la societĆ EW&T per la disponibilitĆ e la collaborazione dimostrata. In cittĆ siamo intervenuti nella bonifica delle zone: “via Potenza (palazzi Cataldi)” e “via Capo Trionto”. L’amministrazione, ringrazia di cuore, i cittadini che ci segnalano e ci sollecitano, con spirito collaborativo e costruttivo, attraverso i canali “istituzionali” le aree e le situazioni sulle quali intervenire.

