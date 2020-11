Coldiretti: Bonus Salva Made in Italy da 600 mln, per ristorazione e agroalimentare calabrese

Catanzaro,

lunedì 09 Novembre 2020.

Per la prima volta si interviene in modo integrato dal campo alla tavola con un bonus Filiera Italia per l‚Äôacquisto di prodotti Made in Italy a sostegno della ristorazione che ha subito nel 2020 con l‚Äôemergenza Covid un taglio del fatturato del 48% che ha travolto a cascata anche l‚Äôindustria alimentare e l‚Äôagricoltura italiana‚ÄĚ. Il decreto che fissa i criteri e le modalita’ di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione √® stato pubblicato nella¬† G.U. n¬į 277. E‚Äô una buona occasione anche per la ristorazione calabrese pesantemente colpita, soprattutto in questo periodo di ‚Äúzona rossa‚ÄĚ.¬†Un risultato ottenuto ‚Äď sottolinea Coldiretti – ¬†nell‚Äôambito della nostra campagna di mobilitazione #mangiaitaliano per sostenere l‚Äôintero sistema agroalimentare nazionale che oggi con 3,6 milioni di lavoratori √® diventato la prima realt√† economica del Paese con la responsabilit√† di garantire un adeguato approvvigionamento alimentare all‚Äôintera popolazione di fronte alla pandemia‚Ä̬† e nell‚Äôinvitare i cittadini ‚Äúa privilegiare l‚Äôacquisto di prodotti alimentari Made in Italy per aiutare l‚Äôoccupazione e l‚Äô economia del proprio territorio‚Äô‚Äô. Al Fondo per la filiera della ristorazione per il 2020¬† ¬†– riferisce Coldiretti – sono stati stanziati 600 milioni finalizzati alla erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e¬† IGP,¬† valorizzando la materia¬† prima¬† di territorio anche attraverso l‚Äôacquisto di prodotti in vendita diretta dalle aziende agricole. Il beneficiario¬† e’ tenuto¬† ad acquistare almeno tre differenti tipologie¬† di¬† prodotti¬† agricoli¬† e alimentari e il prodotto principale non puo’ superare¬† il¬† 50 % spesa totale sostenuta mentre il¬† contributo non puo’ mai¬† essere superiore¬† all’ammontare complessivo degli acquisti che non pu√≤ essere inferiore ai 1.000¬† euro ne superiore a 10.000 euro (esclusa IVA) . Del bonus potranno beneficiare non solo i ristoranti, le mense e chi svolge attivit√† di catering su base continuativa (ossia coloro che forniscono pasti presso ospedali, scuole, industrie), ma anche gli agriturismi, le attivit√† di catering e banqueting per eventi e gli alberghi che somministrano cibo. Considerando che l‚Äôoggetto del bonus riguarda il prodotto agricolo Italiano che produciamo, tale bonus incentiva la vendita diretta del nostri prodotti agricoli e pertanto √® un‚Äôoccasione da non perdere. ¬† Nella lista dei prodotti sono compresi diversi prodotti agroalimentari calabresi. ¬†Latte 100% italiano, salumi vari da suino DOP e¬† IGP da animali¬† nati¬† allevati¬† e macellati in Italia, salumi non¬† da carne suina¬† da animali nati, allevati e macellati in Italia, formaggi DOP o da latte 100% italiano, olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o DOP, carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia,carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola ¬†da animali¬† nati allevati e macellati in Italia, zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana, minestrone con verdure filiera e materia prima italiana, pasta secca con grano 100% italiano, riso da risotto con riso 100% italiano, preparati per¬† risotti¬† da materia prima italiana, passata, polpa e pelati di pomodoro 100% italiano, sughi pronti da materia prima italiana, verdure fresche o conservate in scatola o in¬† vetro¬† filiera¬† e materia prima italiana, verdure conservate in scatola filiera e materia prima¬† italiana formato per mense, legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana, macedonia di frutta o frutta¬† sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana, succo di frutta , crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano, vini DOP e IGP.

