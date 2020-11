Gli studenti dell’IIS Cariati partecipano alla XVII edizione di “Sila Officinalis”

Il workshop nazionale sull’adattamento dei territori al cambiamento climatico

La Redazione

Cariati,

lunedĂŹ 09 Novembre 2020.

Al fine di far proseguire ai suoi studenti la

formazione sulle tematiche ambientali, promossa e garantita in varie forme sin

dal suo insediamento nel precedente anno scolastico 2019/20, la nostra dirigente

Sara Giulia Aiello ha inteso far partecipare l’IIS Cariati, sabato 31 ottobre,

in modalitĂ on line, alla XVII edizione di Sila

Officinalis. L’evento, promosso dal Gruppo Naturalistico Micologico Silano,

dalla Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della

Calabria e dal Parco Nazionale della Sila, conferma di essere un punto di

riferimento essenziale nel dibattito pubblico calabrese (e non solo) sulle

tematiche ambientali.

L’iniziativa di cui è stata referente la professoressa

Daniela Mancini, giĂ referente nel precedente anno scolastico della Giornata Mondiale dell’Ambiente, ha

visto l’adesione dei plessi dei Licei Scientifici di Mirto Crosia (classi IIIA

e IVA) e Cariati (IIIA, IVA, IVB, VB), del Liceo Linguistico (VC), dell’ITI (IIIB

Chimica e Materiali) e di una rappresentanza dell’ITE di Mirto Crosia.

Gli studenti hanno potuto seguire l’evento collegati

sulle piattaforme Zoom, Facebook e YouTube contribuendo insieme agli altri

utenti a raggiungere il picco di 8000 visualizzazioni.

La nostra dirigente Aiello, intervenendo nella sessione

dei saluti istituzionali, ha commentato

<<Queste tematiche si intrecciano nel PTOF del

nostro Istituto, non solo per quanto riguarda le discipline scientifiche, ma

anche nell’ambito della trasversalità e contitolarità del percorso di Educazione

Civica che contempla tra i suoi assi fondanti, lo Sviluppo Sostenibile>>.

Ha, poi, proseguito il suo intervento sottolineando: La

rilevanza locale e nazionale di questo evento, che consente sicuramente ai

nostri studenti calabresi di approfondire le conoscenze del territorio della

Sila, nostro patrimonio inestimabile di cui tutti dobbiamo esserne orgogliosi.

Con il titolo del workshop tecnico “La salute delle

piante nell’era dell’Ecocene” è stata affrontata, infatti, la questione

degli effetti del cambiamento climatico sulle varietĂ vegetali, sottolineando

la necessità della nascita di una nuova era geologica, l’ecocene per l’appunto,

che metta al centro la tutela dell’ambiente e della vita. Nel corso

dell’evento si sono alternati esperti di carattere internazionale che

hanno affrontato da diverse angolazioni e prospettive il tema del climate

change e del suo impatto che provoca modifiche enormi nei cicli vitali delle

piante, la perdita di biodiversità e l’arrivo di nuove patologie vegetali. Tutti

questi mutamenti, cosĂŹ come hanno sostenuto i vari esperti nei loro interventi,

stanno giĂ portando gli operatori del settore a modificare le tecniche di

gestione agronomica e forestale in vista di una maggiore e migliore

sostenibilitĂ ambientale, con la Calabria che rappresenta da questo

punto di vista uno degli esempi piĂš virtuosi in Italia in termini di mitigazione

e adattamento al climate change.

È doveroso ringraziare il dottor

Francesco Cufari e la dottoressa Lina Pecora, rispettivamente, Presidente della

Federazione degli Ordini Dottori Agronomi e Forestali della Regione Calabria e

Consigliere Nazionale CONAF, per aver dato la possibilitĂ ai nostri studenti di

seguire questa importante formazione, rilasciando, inoltre, gli attestati di

partecipazione validi per i PCTO.

Altresì, la buona riuscita dell’evento è stata possibile grazie al contributo organizzativo delle funzioni strumentali d’Istituto, professori Emanuela Ientile e Domenico Liguori, del professore Gianfranco Manna per il Liceo Scientifico di Mirto Crosia, della professoressa Angela Falbo per l’ITI, del professore Francesco Benevento per il Liceo Scientifico di Cariati e della professoressa Caterina Urso per l’ITE di Mirto Crosia.

A renderlo noto è la Prof.ssa Daniela Mancini.

