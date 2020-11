I calabresi chiedono di vivere in una Regione normale

La nota di Giuseppe Sasso del Comitato Metamorfosi di Cirò Marina

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 09 Novembre 2020.

Avevo promesso a me stesso che non avrei scritto più

riguardo alla Sanità , in quanto è argomento troppo spinoso, dove ogni parola

può essere fraintesa, molti soggetti possono sentirsi offesi e tirati in causa

dalla semplice denuncia di disservizi che coinvolgono le nostre comunità . Ho denunciato nei mesi e negli anni precedenti

la mancanza di servizi, l’obsolescenza degli stessi, gli sprechi, e mi sono

reso conto da solo di aver intrapreso una battaglia contro i mulini a vento. Davanti al teatro,

imbastito in queste settimane, non riesco però a tacere.

La situazione era nota a tutti, politici e cittadini. I

cittadini hanno taciuto davanti allo scempio, rendendosi conniventi con il

Sistema. Pensavano che la situazione non li riguardasse, come se fossero

incolumi ai problemi di salute. L’orgoglio calabro si riaccende ora che il

turismo sanitario non è possibile, o almeno in prima battuta e si dovrebbe

sperare nel caso in cui i posti nei nostri ospedalo fossero tutti occupati che

le altre regioni non si trovino nella medesima situazione. Il Covid-19 riguarda

tutta la popolazione e per una volta dovremo battagliare da soli. Le strutture

sanitarie private, create da imprenditori scaltri o illuminati (dipende dai

punti di vista), a cui negli anni è stato dato potere incondizionato, non

possono rispondere alle esigenze sanitarie attuali.

Il Commissario Cotticelli è solo l’ultimo di una serie di

commissari, che ha portato allo smembramento della Sanità calabrese. Il

servizio di “Titolo V” e le scuse ricevute dal Generale Cotticelli, richieste

da Polimeni vigorosamente a “Non è l’Arena”, ne fanno il perfetto capro

espiatorio. Il Generale non è un malvagio ma solo un manifestato incompetente,

ed è solo l’ultimo di questa specie. Ricordo ancora le opere del Commissario

Scura: la dismissione degli ospedali e di alcuni servizi in alcuni

Poliambulatori. La Sanità aziendalizzata ci

parla di numeri, di cifre, come se una vita, una singola vita avesse un prezzo.

Il Governo, rimuovendo lo stesso Cotticelli, ci invia delle

implicite scuse. “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, verrebbe da dire.

Di fatti il Generale era fortemente quotato dal Movimento 5 Stelle e dal

Ministro Speranza, che lo ha nominato e confermato precedentemente, ma anche

dalla Lega, in quanto la prima nomina venne fatta dal Governo Conte I.

Quei furbacchioni del PD colgono la palla al balzo per far

rimuovere un pentastellato e inserire uno dei loro, il neo-Commissario

Zuccatelli, di cui in Calabria non se ne parla come un grande luminare di

amministrazione sanitaria. La nomina di Zuccatelli rende più chiaro un certo

modus operandi. L’amico del Partito va sempre e comunque

sistemato, soprattutto se ha dato una mano in campagna elettorale.

Il ritorno, auspicato dai politici nostrani di ogni colore

politico, ad una Sanità di competenza regionale è fisiologico. La stessa

richiesta è stata probabilmente la fine politica dell’ex- Governatore Oliverio,

che si è incaponito durante tutta la sua legislatura. Lungi da me esaltare

Oliverio, ma diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Certo è che il

Commissariamento lo si deve proprio a delle legislature regionali incompetenti,

che avevano portato un sistema allo sfacelo.

La Sanità è sacra, non associabile a colori politici, dove

la competenza dovrebbe farla da padrona. Seppur con comprovato ritardo, è ora

che i calabresi rivendichino a gran voce e con maggiore convinzione il proprio

diritto alla salute. Non siamo figli di un Dio minore, siamo cittadini d’Italia

e non colonia. Non mi importa dei numeri, non mi importa

delle cifre, mi interessa solo che un cittadino Calabrese possa avere accesso

alle cure nel modo in cui ne ha possibilità un cittadino veneto, che il tempo

di attesa per essere sottoposto ad un esame non sia biblico, che i medici e gli

infermieri possano lavorare in ambienti confortevoli e gli strumenti a loro

disposizione li aiutino in diagnosi e terapia.

In realtà non mi importa neppure dei metodi di gestione,

così come alla maggioranza dei calabresi, perché nel mio mondo utopico si

vivrebbe con la politica molto lontano dalla Sanità .

Alla luce delle tensioni sociali sempre più accese, speriamo

che il Governo abbia capito che la gente di Calabria chiede solo di vivere in una

Regione normale.

