Lettera aperta al commissario ad Acta della Sanità calabrese

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Dott. Giuseppe Sirianni, Segretario Provinciale SUMAI Assoprof, il Sindacato unico di medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria di Crotone

La Redazione

Crotone,

lunedì 09 Novembre 2020.

Egregio dott. Zuccatelli. Come sicuramente Lei saprà , visto che è in Calabria da circa un anno, l’ASP di Crotone è l’unica Azienda Sanitaria Calabrese che a fronte di 180.000 abitanti ha un solo Ospedale “ Spoke”. La presenza di una sola struttura ospedaliera determina di fatto il blocco di tutta l’attività specialistica ordinaria in quanto va da sé che l’Ospedale nel momento che accoglie pazienti Covid perde il concetto di struttura sanitaria “ pulita” in quanto pur rispettando tutte le procedure necessarie ad isolare i pazienti Covid si vanno ad utilizzare spazi comuni di transito e di diagnostica a discapito della già insufficienza strutturale ad accogliere l’ordinario.

Dobbiamo renderci conto che con il Covid dobbiamo convivere

ancora per molto tempo, anche dopo l’arrivo del vaccino, e le altre patologie

non vengono cancellate dalla pandemia, al contrario il focalizzare la nostra

attenzione sul Covid determina un peggioramento clinico dei pazienti cronici

che non riescono ad eseguire i necessari controlli programmati per non parlare

delle prime visite .… che risposta

riusciamo a dare ad un paziente che per la prima volta necessita di una

qualsiasi prestazione specialistica?

Vista l’ordinanza n. 82/29 Ottobre 2020, del Presidente f.f.

Spirlì, l’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone è chiuso all’attivitÃ

ambulatoriale e di ricovero programmabili sia medici che chirurgici e gli

specialisti territoriali hanno liste di attesa ai primi mesi del 2021 in tutte

le specialità ed allora?

Non pretendo di avanzare la soluzione perfetta ma penso che

ogni critica al sistema debba suggerire un’alternativa da esaminare e la mia forse

è troppo semplice :

LIBERIAMO L’OSPEDALE DAI PAZIENTI COVID e destiniamo loro delle strutture

dedicate così come era stabilito dal piano già presente, mai attuato, e che ora

Lei sicuramente si adopererà ad attuare al più presto. La nostra ASP non ha

altre strutture ospedaliere cosa fare?

UTILIZZIAMO STRUTTURE OSPEDALIERE DI ASP VICINE, in

emergenza non esistono le singole ASP ESISTE LA CALABRIA….Il vicino Ospedale di San

Giovanni In Fiore è di fatto una struttura ospedaliera abbandonata e destinata

alla chiusura così come quello di Cariati oramai lo è da anni, non ci vuole

molto a destinare i reparti ai pazienti Covid

e le sale operatorie a reparti di terapia intensiva. Non abbiamo personale? Il piano Covid prevede

l’assunzione dei sanitari necessari a riattivare queste strutture utilizziamo

una procedura d’urgenza OGNUNO DEVE PRENDERSI LE PROPRIE RESPONSABILITA’.

Avrei anche un suggerimento alternativo:

Nel territorio della nostra ASP abbiamo delle strutture

accreditate con reparti di degenza

rivolgiamoci a loro , se non abbiamo soluzioni a breve tempo, per i ricoveri COVID.

Siamo in emergenza dobbiamo dare priorità ai pazienti Covid

ma non possiamo lasciare a casa e senza risposte i pazienti diabetici, reumatici, affetti da disturbi

metabolici, da patologie osteoarticolari, oculistiche ecc.

La specialistica

territoriale è già in sofferenza di suo per la carenza di specialisti riaprire

l’attività ospedaliera programmata in un ospedale “ libero” dal Covid

significherebbe dare risposte anche a tutti gli altri pazienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA