Caso Diawara, respinto il ricorso della Roma: resta il 3-0 a tavolino per il Verona

Caso Diawara, respinto il ricorso della Roma: resta il 3-0 a tavolino per il Verona La Corte d’appello Figc non ribalta la prima decisione. I giallorossi avevano schierato il centrocampista che non era tra i 25 della lista. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 10 Novembre 2020.

Caso Diawara, respinto il ricorso della Roma: resta il 3-0 a tavolino per il Verona

La Corte d’appello Figc non ribalta la prima decisione. I giallorossi avevano schierato il centrocampista che non era tra i 25 della lista.



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA