Comune di Cirò Marina: Maria Teresa Gentile è la nuova delegata all’agricoltura, caccia, pesca risorse agricole e psr

Nel corso di una cerimonia svoltasi a Palazzo di Città il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, ha assegnato la delega al consigliere comunale Maria Teresa Gentile

Cirò Marina,

martedì 10 Novembre 2020.

Maria Teresa Gentile: “ringrazio il dottore Ferrari per aver dato la delega inerente la mia professione, essendo impiegata regionale del dipartimento agricoltura e risorse agroambientali, caccia e pesca.

Sono vicina in questo periodo a tutti gli agricoltori e pescatori, offrendo loro la mia disponibilità e sperando in una loro fattiva collaborazione, essendo l’agricoltura e la pesca forza trainante del paese !“

