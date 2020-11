Coronavirus: ordinanza del sindaco di Crotone a tutela della salute dei cittadini per attuare interventi immediati su positivi al test

Far partire da subito l’adozione di misure nei confronti del soggetto positivo, avuto l’esito del tampone rapido, assume una importanza decisiva per contenere il diffondersi del virus

Crotone,

martedì 10 Novembre 2020.

Come

anticipato domenica dal sindaco Voce con un videomessaggio alla cittadinanza,

l’amministrazione sta adottando tutte le misure possibili di contenimento e

prevenzione a tutela della salute pubblica per l’emergenza Coronavirus i cui

dati di queste settimana registrano un aumento preoccupante.

Dopo

la sospensione in presenza delle attività didattiche e scolastiche il sindaco

ha adottato una ordinanza per l’acquisizione dall’Azienda Sanitaria Provinciale

dei dati relativi risultati positivi a test per la rilevazione di antigeni, i

cosiddetti test rapidi.

Questa

procedura consentirebbe, considerata l’alta attendibilità del test, di poter,

da parte dell’amministrazione, intervenire immediatamente e far partire da

subito i provvedimenti restrittivi nei confronti del soggetto risultato

positivo evitando una ulteriore diffusione del

virus, nelle more del completamento, da parte dell’ASP di Crotone, delle

prescritte indagini epidemiologiche.

Un

sistema di più ampio controllo del fenomeno sul territorio, di prevenzione e di

tutela della salute cittadina anche in considerazione dei tempi lunghi che

richiede l’esito del risultato dei tamponi molecolari, risultati che possono

arrivare anche dopo molti giorni con grave pregiudizio della situazione.

Far

partire da subito l’adozione di misure nei confronti del soggetto positivo,

avuto l’esito del tampone rapido, assume una importanza decisiva per contenere

il diffondersi del virus.

Su

tale procedura che sicuramente rappresenta una innovazione dal punto di vista

procedurale, saremmo una delle prime città italiane ad applicarla, il sindaco

ha chiesto la condivisione del Presidente

ff della Regione, del

Dipartimento Salute della Regione e del

Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro al fine

di sostenere la linea

dell’amministrazione, data l’alta attendibilità dei test rapidi.

Non

è possibile aspettare anche dieci giorni in attesa dell’esito del tampone

molecolare che rischia di portare ad una situazione non sostenibile dalla

attuale situazione delle strutture sanitarie cittadine.

L’amministrazione

ha dunque intenzione di far partire una campagna di screening mirati sulla base

degli esiti del tampone antigenico (rapido), a cui però dovrà seguire

l’attenzione delle autorità preposte.

Un

altro aspetto fondamentale che l’amministrazione intende evidenziare è l’invito

alla cittadinanza ad attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali

degli enti preposti su un tema così delicato come la tutela della salute dei

cittadini, così come si intende evidenziare l’invito alla responsabilità nella

divulgazione di informazioni che non siano state previamente verificate e

validate dagli stessi enti preposti.

