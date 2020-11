Emergenza Coronavirus: il sindaco di Strongoli Sergio Bruno chiude le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private

Il sindaco Bruno tramite un apposita ordinanza, sospende tutte le attività didattiche in presenza

La Redazione

Strongoli,

martedì 10 Novembre 2020.

Il Sindaco di Strongoli Sergio Bruno, in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile e Sanitaria e di Pubblica Sicurezza,

considerato che per come rilevato dai dati epidemiologici divulgati a cadenza giornaliera dalla Regione Calabria, nonché in base ai dati forniti dal Dipartimento di prevenzione presso l’ASP di Crotone, l’andamento epidemiologico in tutto il territorio provinciale continua a registrare un costante aumento di casi di positività ed ha visto nelle ultime giornate un significativo incremento;

l’assenza, allo stato attuale,di un’autosufficienza da parte dell’ASP di Crotone nell’ attività di processazione dei tamponi molecolari eseguiti dal dipartimento di prevenzione presso l’ASP di Crotone, con conseguenti lungaggini imputabili alla congestione nell’attività di processazione demandata a laboratorio facente capo ad altra struttura pubblica regionale, induce a ritenere la sottostima nella rilevazione dell’attualità del dato epidemiologico su base provinciale;

nelle more dell’attività di processazione e sino all’esito del tampone molecolare, ’impossibilità derivante dall’attuale sistema di fonti,impedisce all’ASP territorialmente competente di segnalare tempestivamente il caso di positività ai fini della sottoposizione a quarantena obbligatoria e di attuare i processi di sorveglianza attiva, con conseguente impossibilità per il Sindaco di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale, espone a grave rischio la popolazione residente in quanto soggetti ,già risultanti contagiati in molti casi con positività rilevate da strumenti di rilevazione di antigeni nucleo proteici virali sars-cov-2 (c.d. test rapidi), non vengono sottoposti alle previste misure cautelative, con conseguente potenziale incremento della diffusione del contagio;

A tutela della pubblica incolumità . Ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private presenti sul territorio comunale a far data dall’ 11/11/2020 e fino al 21/11/2020.

L’ordinanza sindacale è stata pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Strongoli con registro n. 25 del 10/11/2020 (Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica). Gianni LeRose

