Hyundai Kona Electric: in Corea campagna di richiamo

La Redazione24

martedì 10 Novembre 2020.

Hyundai Kona Electric: in Corea campagna di richiamo

La possibilità di un cortocircuito provocato da un difetto di produzione della batteria ad alta tensione è alla base di una campagna di richiamo avviata in Corea del Sud. I test effettuati non hanno evidenziato problemi



