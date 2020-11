Il Napoli non ci sta: “Ombre inaccettabili su di noi, ricorreremo anche al Coni”

Il Napoli non ci sta: “Ombre inaccettabili su di noi, ricorreremo anche al Coni” La società di De Laurentiis non si arrende: “Ignorati documenti chiarissimi, intraprenderemo tutte le iniziative per tutelarci” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 10 Novembre 2020.

Il Napoli non ci sta: “Ombre inaccettabili su di noi, ricorreremo anche al Coni”

La società di De Laurentiis non si arrende: “Ignorati documenti chiarissimi, intraprenderemo tutte le iniziative per tutelarci”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA