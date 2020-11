Inghilterra-Islanda e Midtjylland-Liverpool a rischio per il Covid. Colpa della Danimarca…

Inghilterra-Islanda e Midtjylland-Liverpool a rischio per il Covid. Colpa della Danimarca… Il governo britannico impedisce l’ingresso dal Paese scandinavo, dove saranno impegnati gli islandesi. Il match di Nations League del 18 potrebbe giocarsi in campo neutro, in Albania o Germania continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 10 Novembre 2020.

Inghilterra-Islanda e Midtjylland-Liverpool a rischio per il Covid. Colpa della Danimarca…

Il governo britannico impedisce l’ingresso dal Paese scandinavo, dove saranno impegnati gli islandesi. Il match di Nations League del 18 potrebbe giocarsi in campo neutro, in Albania o Germania



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA