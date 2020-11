Isola Capo Rizzuto: Sequestrato fabbricato abusivo in costruzione, denunciato il responsabile

Individuato dai Carabinieri forestali durante un controllo in area rurale

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Isola Capo Rizzuto,

martedì 10 Novembre 2020.

I

carabinieri forestali hanno scoperto, nei giorni scorsi, un fabbricato abusivo

nella località Vermica nel territorio del comune di Isola Capo Rizzuto. L’opera,

in stato di avanzata esecuzione, è stata posta sotto sequestro. Il presunto

responsabile è stata deferito all’Autorità giudiziaria per violazione alla normativa

edilizia.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio i

militari della stazione CC Forestale Crotone hanno notato un fabbricato in

costruzione in conglomerato cementizio armato, di recentissima esecuzione,

privo della segnaletica prevista per i cantieri edili. In seguito ad

accertamenti effettuati presso l’ufficio tecnico comunale è emerso che l’opera,

avente uno sviluppo in pianta di circa 7 m x 10 m, era priva di titoli

abilitativi legittimanti l’edificazione. È stata così posta sotto sequestro per

bloccarne il proseguimento della condotta illegale.

Il fabbricato è stato eseguito in un contesto rurale, in un

terreno di proprietà di una giovane donna. Il padre di lei, un pensionato isolitano

di 52 anni, sorpreso dai militari mentre era intento a lavorare sul luogo, si

sarebbe addossata la responsabilità dell’illecito.

L’azione dei carabinieri forestali è volta a rinforzare

l’attività dell’Amministrazione comunale, titolare della vigilanza sull’attivitÃ

urbanistico – edilizia nel territorio per assicurarne la rispondenza alle norme

di legge e di regolamento, con l’obiettivo di rinvigorire il rispetto della legalità ,

per consentire l’evoluzione sostenibile del territorio e prevenire il consumo

indiscriminato di suolo.

