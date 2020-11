Napoli, ricorso respinto: restano il 3-0 per la Juve e il punto di penalizzazione per i campani

martedì 10 Novembre 2020.

La società del presidente De Laurentiis non si era presentata lo scorso 4 ottobre allo Stadium in seguito alle positività di Zielinski ed Elmas



