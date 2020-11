Pirlo cerca la sterzata decisiva in vista del tour de force

La Redazione24

,

martedì 10 Novembre 2020.

Pirlo cerca la sterzata decisiva in vista del tour de force

Le statistiche non sono dalla parte di Pirlo. La sosta servirà a trovare una strategia per rimettere in pista una squadra che non brilla, subisce e segna poco. Il tutto in attesa di un dicembre “di fuoco”



