Sosta con compleanno: Dybala e Agnelli si regalino un’intesa Quello dell’argentino è un caso da non sottovalutare: i bianconeri non possono trascinarselo dietro per tutto il campionato… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

martedì 10 Novembre 2020.

Quello dell’argentino è un caso da non sottovalutare: i bianconeri non possono trascinarselo dietro per tutto il campionato…



