Il DDL contro omotransfobia, misoginia e abilismo è proposta di civiltà : Crotone deve sostenere ogni azione contro le discriminazioni

La nota di Dalila Venneri

Capo gruppo di Tesoro Crotone

Crotone,

mercoledì 11 Novembre 2020.

Durante la conferenza dei capi gruppo, tenutasi lunedì, abbiamo appreso che la Consigliera Cavallo presenterà una mozione contraria all’approvazione del DDL Zan al prossimo consiglio ordinario. Secondo la consigliera, con l’appoggio o la guida, per meglio dire, del coordinatore provinciale della Lega  l’avvocato Cerrelli, l’approvazione di tale DDL limiterebbe la libertà di espressione. Il testo Zan, dopo essere stato votato e approvato alla Camera dei Deputati sarà sottoposto all’approvazione in Senato. Da parte nostra, i principi di non discriminazione e di uguaglianza di tutte le cittadine ed i cittadini, rappresentano degli elementi fondanti della nostra amministrazione. In questo senso riteniamo che ogni azione, legislativa ma anche culturale e sociale, per la promozione di una società inclusiva e rispettosa di tutte le diversità , sia da sostenere e promuovere e rigettiamo ogni posizione contraria al riconoscimento dei diritti umani e civili. In merito alle obiezioni specifiche poste dalla Consigliera Cavallo, è giusto precisare che la legge in discussione non limita in alcun modo la libertà di espressione che viene tutelata dall’articolo 3 del testo votato alla Camera, ma si pone come strumento legislativo che inserisce le aggravanti per le discriminazioni mosse da orientamento sessuale e identità di genere a tutela delle persone LGBTQI+. Persone che meritano rispetto e tutele in tutta Italia, compreso nella nostra città , dove tutti devono sentirsi accolti nella libertà di essere e amare senza temere alcuna forma di discriminazione. Nella nostra idea di città , Crotone deve essere un luogo di inclusione e rispetto, dove la “diversità ”, che poi tale non è, diventa un fattore positivo in tutti gli ambiti, capace di concorrere allo sviluppo e al progresso di tutto il tessuto sociale.

