La Redazione24

mercoledì 11 Novembre 2020.

Milan, per volare è caccia ai baby: da Kabak a Lovato. E spunta Thuram jr

Cercasi talenti per il piano scudetto. Il centrale è il primo acquisto per gennaio, perché lì la rosa è corta e lo Schalke potrebbe abbassare le pretese. E per l’attacco c’è il figlio di Lilian



