Vergognoso escludere la città di Crotone da interventi per fronteggiare l’emergenza Covid

Il Sindaco Vincenzo Voce: “il Governo regionale umilia Crotone”

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

mercoledì 11 Novembre 2020.

Crotone, con la

sua storia millenaria, continua ad essere mortificata in ogni settore, indipendentemente

dalle Amministrazione in carica e dai Governi Nazionali che si alternano alla

guida del Paese. Le continue lotte dei crotonesi stanno interessando intere

generazioni dalla fine del secolo scorso. Manifestazione per evitare la

desertificazione industriale che ha cancellato migliaia posti di lavoro; lotte

per non fare chiudere la stazione e per mantenere attivo l’Aeroporto Sant’Anna

di Isola Capo Rizzuto; continue dimostrazioni da parte dei cittadini di tutta

la provincia per il miglioramento della SS106, detta della morte per i continui

incidenti mortali; e poi le continue dimostrazioni a proposito dell’Asp

provinciale ridimensionata a Ospedale di

secondo livello. Continue lotte che sono rimaste inascoltate dalla Regione

Calabria e dal Governo Nazionale. Gli anni continuano a trascorrere e nulla s’intravede

in positivo a proposito dei problemi atavici che interessano Crotone:

disoccupazione, servizi, sicurezza, sanità . Quest’ultimo punto, nel momento in

cui Covid-19 continua a colpire inesorabilmente il Sud e la popolazione

crotonese, la Regione ci mette del suo per creare altro disagio.

“E’ vergognoso escludere la città di

Crotone da interventi per fronteggiare l’emergenza Covid”

E’ questa la sintesi della nota di

protesta e indignazione e di richiamo ad una maggiore attenzione per la cittÃ

che il sindaco Vincenzo Voce ha inviato al presidente del Consiglio dei

Ministri Conte, al ministro della Salute Speranza, al presidente ff funzioni

della Regione Calabria Spirlì e al dirigente generale del Dipartimento Tutela

della Salute della Regione Antonio Belcastro.

Il sindaco scrive: “l’ordinanza n. 85 del

10 novembre pubblicata a firma del Presidente f.f. della Regione Spirlì,

cancella Crotone dalla previsione della conversione di posti letto di area

medica in posti letto Covid-19.

Il nuovo provvedimento

regionale adotta un incremento di 234 posti letto Covid più altri 10

di terapia intensiva. Ma neanche uno solo di questi è disposto per Crotone

malgrado stiamo assistendo a un incremento dei positivi che non tende a

rallentare.

Dopo essere stati umiliati da un

Commissario Straordinario della Sanità calabrese, che disconosceva il Piano

pandemico, riteniamo VERGOGNOSO escludere il nostro territorio da interventi

per fronteggiare l’emergenza covid.

La città pitagorica e tutta la sua

provincia, già mortificate da una struttura ospedaliera depotenziata, è stata

una volta di più completamente ignorata.

Crotone ha diritto alla giusta attenzione

da parte del governo regionale affinché siano riconosciuti finanziamenti ed

erogazioni a favore del nostro territorio che consentano di individuare altre

strutture a supporto dell’ospedale in questa situazione pandemica.

Su questo l’Amministrazione comunale non

ha intenzione di restare a guardare.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA