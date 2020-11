Cile, il c.t. Rueda contro Conte: “Sanchez? Chiedo rispetto: l’Inter dovrebbe averne più cura”

Cile, il c.t. Rueda contro Conte: "Sanchez? Chiedo rispetto: l'Inter dovrebbe averne più cura" L'allenatore della nazionale ha parlato dell'attaccante: "Nessun problema serio, ma rispettiamoci. Non siamo nell'epoca delle colonie… Negli ultimi mesi non ha giocato molto e questo non gli permette di essere al massimo della condizione"

giovedì 12 Novembre 2020.

Cile, il c.t. Rueda contro Conte: “Sanchez? Chiedo rispetto: l’Inter dovrebbe averne più cura”

L’allenatore della nazionale ha parlato dell’attaccante: “Nessun problema serio, ma rispettiamoci. Non siamo nell’epoca delle colonie… Negli ultimi mesi non ha giocato molto e questo non gli permette di essere al massimo della condizione”



