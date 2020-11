Evani: “Bravi, ma si poteva far meglio”. Grifo: “Grazie Mancini, sogno l’Europeo”

Evani: “Bravi, ma si poteva far meglio”. Grifo: “Grazie Mancini, sogno l’Europeo” Il c.t. per una sera: “Bravi a non complicarci la vita”. Vincenzo dopo la doppietta: “Io italiano al 100%” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 12 Novembre 2020.

Evani: “Bravi, ma si poteva far meglio”. Grifo: “Grazie Mancini, sogno l’Europeo”

Il c.t. per una sera: “Bravi a non complicarci la vita”. Vincenzo dopo la doppietta: “Io italiano al 100%”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA