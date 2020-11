LIVE Qual. Europeo U21, Islanda- Italia 0-1. La sblocca Pobega. Scamacca sfiora il bis

LIVE Qual. Europeo U21, Islanda- Italia 0-1. La sblocca Pobega. Scamacca sfiora il bis Italia prima in classifica nel Gruppo 1, a quota 16 punti, in compagnia della Repubblica d’Irlanda (che ha una partita in più). L’Islanda insegue a una lunghezza continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

Italia prima in classifica nel Gruppo 1, a quota 16 punti, in compagnia della Repubblica d’Irlanda (che ha una partita in più). L’Islanda insegue a una lunghezza



