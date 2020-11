Marco Porcaro è il nuovo delegato nazionale di Anci Giovani alle Politiche per il Sud

Porcaro, assessore del comune di Castrolibero e coordinatore regionale di Anci Giovani Calabria, ha ricevuto la delega dal presidente nazionale di Anci Giovani Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme

La Redazione

Lamezia Terme,

giovedì 12 Novembre 2020.

“Un

riconoscimento – ha dichiarato Porcaro – che sento di condividere con tutti i

componenti del coordinamento regionale calabrese e con tutti i giovani amministratori

locali della nostra regione. Desidero ringraziare il presidente di Anci Giovani

Luca Baroncini per questa importante delega che mi riempie di orgoglio e di

responsabilità .

Le

politiche per il sud hanno rappresentato per troppo tempo un’appendice nelle

scelte governative. Oggi abbiamo una grande opportunità : quella di essere portavoce,

dalla Calabria, di un nuovo indirizzo programmatico che guardi alla reale unitÃ

del Paese garantendo pari opportunità a tutti i cittadini. La pandemia ha

evidenziato criticità che da troppo tempo mortificano i territori, soprattutto al

sud. I sindaci stanno affrontando con determinazione e impegno una pandemia che

ha messo in ginocchio il sistema sanitario e ha generato effetti economici e

sociali devastanti per le comunità . Abbiamo il dovere, in questo difficile contesto,

di proporre soluzioni che da un lato guardino al superamento dell’emergenza sanitaria

e dell’altro garantiscano la crescita economica del Paese sul medio-lungo

termine.

Ridare

centralità alle politiche per il Sud partendo dalle comunità locali, dai

comuni, significa dare forza all’intero paese. Occorre inoltre concentrarsi

sull’opportunità di favorire la transizione energetica ed ambientale delle cittÃ

attraverso i fondi europei che arriveranno dal Next Generation Eu. Un’occasione

straordinaria anche per dare alle Politiche per il Sud una prospettiva

innovativa che punti alla sostenibilità , all’innovazione e alla piena sinergia

tra tutte le aree del Paese.”

