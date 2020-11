Albertini: “Scudetto come nel 1999? Milan, si può con Ibra, il gioco e l’effetto sorpresa”

venerdĂŹ 13 Novembre 2020.

Albertini: “Scudetto come nel 1999? Milan, si può con Ibra, il gioco e l’effetto sorpresa”

Il grande ex: “Anche con Zaccheroni non eravamo i più forti ma lo diventammo. Tonali deve scrollarsi di dosso la timidezza, Theo ora è più attento, Gigio come me”



