Cirò Marina: dipendenti scuole positivi al coronavirus, il sindaco Ferrari chiude gli istituti scolastici

Lo rende noto il sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari tramite apposita ordinanza

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 13 Novembre 2020.

Considerata l’esponenziale crescita di contagi da Covid-19 riscontrata nell’intera Calabria, nonché il riproporsi di casi di positività anche sul territorio comunale, con potenziale incremento di diffusione determinata da possibili contatti stretti con soggetti positivi confermati.

E rilevato che tra il personale dipendente di alcuni istituti scolastici del territorio comunale sono stati registrati casi di positività al Covid-19.

Il sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari per le motivazioni sopra citate, ordina la chiusura temporanea della Scuola dell’Infanzia e Servizi educativi degli Istituti Comprensivi “Filottete” e “Casopero” e delle Scuole Paritarie a far data dal 16.11.2020 fino al 21.11.2020, con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all’evolversi degli eventi;

La sospensione delle attività didattiche in presenza nelle Scuole primarie e nella Scuola secondaria di primo grado – primo anno – degli Istituti Comprensivi “ Filottete” e “ Casopero” a far data dal 16.11.2020 e fino al 21.11.2020, con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all’evolversi degli eventi. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n.89 dell’istruzione 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.134 del 09 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

E dispone, che i Sigg. Dirigenti Scolastici valutino la possibilità dell’attivazione della DAD nelle Scuole primarie e nella Scuola secondaria di primo grado – primo anno – degli Istituti Comprensivi “Filottete” e “Casopero” a far data dal 16.11.2020 al 21.11.2020. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n.89 dell’istruzione 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.134 del 09 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

