La Redazione24

venerdì 13 Novembre 2020.

Higuain con la Francia, Thiago Alcantara con l’Italia: e se fosse andata così?

Come Gianluca Lapadula che ha scelto di giocare con il Perù ci sono tantissimi calciatori nati in un Paese che però hanno scelto, per un motivo o per un altro, di rappresentare un’altra nazionale. Vediamoli…



