A Cirò Marina partito il Corso OSA Operatore Socio Assistenziale con ben 20 partecipanti, 1 punto ATA

Il Corso OSA ha preso il via l’11 novembre, organizzato dal Centro Formazione SECOM con sede a Cirò Marina guidato dal responsabile Giuseppe Benevento

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 14 Novembre 2020.

Grazie a questa interessante iniziativa della durata di 600 ore di cui 336 ore FAD, 84 ore sincrono e 180 ore Project Work, i 20 partecipanti otterranno un Attestato di Qualifica Professionale in conformità agli standard di cui all’art. 6 d.lgs 16/01/2013 (ex art. 14 della legge 845 del 1978) che potrà facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro, nei Concorsi e soprattutto partecipare ai nuovi inserimenti e aggiornamenti delle Graduatorie di III fascia ATA 2021.

Il Corso OSA di formazione professionale è riconosciuto dal MIUR e vale 1 punto per le Graduatorie personale ATA come Collaboratore Scolastico.

Requisiti di accesso: Possesso di titolo attestante l’assolvimento dell’obbligo di istruzione

Modalità di svolgimento delle Lezioni ed Esame fino al termine dell’emergenza Covid-19: On line

Validità : Percorso riconosciuto a livello Europeo.

Sbocchi occupazionali:

Servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali;

Ambiente ospedaliero e a domicilio dell’utente;

Mansioni di assistenza diretta alla persona, aiuto domestico e alberghiero

Interventi igienico-sanitarie di carattere sociale.

L’Operatore socio-assistenziale svolge la sua attività prevalentemente nell’assistenza a pazienti non autosufficienti, sia presso il domicilio dell’utente che in strutture socioassistenziali.

Si occupa di fronteggiare i bisogni di assistenza materiale ed affettiva, dalla cura dell’igiene, all’alimentazione, all’ambiente di vita, di soggetti in situazione di forte disagio (principalmente disabili, anziani non autosufficienti, soggetti con disagio psichico, minori problematici, tossicodipendenti) tendendo a favorirne l’autonomia e l’autodeterminazione e a migliorare il loro rapporto con il contesto.

Collabora con altre figure professionali dell’area sanitaria e dei servizi sociali: medici, infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, educatori, psicologi, ecc.

Svolge la sua attività presso il domicilio dell’utente o in strutture socioassistenziali, come dipendente, in modo autonomo o, non di rado, in forma cooperativa.

Le iscrizioni al Corso di OSA sono sempre aperte per maggiori informazioni sul Corso cliccare sul banner.

Per informazioni contattare

Giuseppe Benevento – Tel. e WhatsApp 0962371572 – tel. 3282160739 centroformazione@secom.it – www.centro-formazione.it

Iscrizione solo ON LINE -> vai al corso

© RIPRODUZIONE RISERVATA