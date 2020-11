Kjaer: “Milan, sei il mio sogno. Maldini mi ha voluto, Pioli mi ascolta. E ora la Champions…”

sabato 14 Novembre 2020.

Kjaer: “Milan, sei il mio sogno. Maldini mi ha voluto, Pioli mi ascolta. E ora la Champions…”

Il danese: “Mi piacerebbe chiudere qui la carriera. All’Atalanta ho giocato sei partite e non ho mai perso. Ho esperienza in campo, ma non su Instagram”



