Mancini e Immobile saltano la Polonia: positivi? Pure Gagliardini lascia il ritiro

Mancini e Immobile saltano la Polonia: positivi? Pure Gagliardini lascia il ritiro Il centravanti e il tecnico non hanno raggiunto il gruppo azzurro. Esito dubbio per il centrocampista dell’Inter che saluta il gruppo ed è in attesa del secondo tampone, ma intanto fa rientro a Milano continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 14 Novembre 2020.

Mancini e Immobile saltano la Polonia: positivi? Pure Gagliardini lascia il ritiro

Il centravanti e il tecnico non hanno raggiunto il gruppo azzurro. Esito dubbio per il centrocampista dell’Inter che saluta il gruppo ed è in attesa del secondo tampone, ma intanto fa rientro a Milano



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA