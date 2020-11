La notte stregata di Ramos: tre errori in tutta la carriera, poi due in una volta

domenica 15 Novembre 2020.

La notte stregata di Ramos: tre errori in tutta la carriera, poi due in una volta

Sergio Ramos sbaglia due rigori e la Svizzera resta in dieci per l’espulsione di Elvedi. Il centrale del Real Madrid, prima di oggi, ne aveva sbagliati solamente tre in tutta la carriera (due proprio con la Spagna, nel 2013 e nel 2016).



