Rabiot batte Ronaldo: Francia alle Final Four, Portogallo k.o. Nel big match di serata i Bleus battono i lusitani e staccano il pass per la fase finale del torneo. Decisivo il gol di Kanté, su grande giocata dello juventino. In ombra Ronaldo

La Redazione24

,

domenica 15 Novembre 2020.

