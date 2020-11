Avviato lo screening anti-Coronavirus a Cirò Marina

A promuoverlo è stato il Comune guidato dal sindaco Sergio Ferrari, coadiuvato dal suo vice Pietro Mercuri, con delega alla Sanità , e dall’assessore alla Pubblica istruzione, Virginia Marasco

Cirò Marina,

lunedì 16 Novembre 2020.

Si inizia dalle scuole per allargare il campo alle istituzioni ed al resto della città .

È stato avviata, nella giornata odierna, l’attività di screening per il contrasto al Covid-19. Ad annunciarlo è stato il vicesindaco Pietro Mercuri, che detiene la delega alla Sanità . «Come amministrazione stiamo attuando una mappatura dei soggetti positivi al Coronavirus in modo tale da tracciare i contatti ed avere contezza sul territorio in merito alla diffusione.

Abbiamo deciso di iniziare stamane dalle scuole primaria, secondaria di primo grado e paritaria. – ha affermato Mercuri – È stata sottoscritta una convenzione con un laboratorio di Cirò Marina ed abbiamo fatto partire i primi test rapidi sui docenti e sul personale Ata.

L’obiettivo è quello di riavviare l’attività scolastica nel più breve tempo possibile. A seguire procederemo con i test sul personale del Comune, e su altri presidi istituzionali».

Infine l’invito alla popolazione di Cirò Marina, affinché ci sia un contrasto efficace al Covid-19. «C’è necessità , in questo periodo emergenziale, di avere un quadro chiaro per prevenire un peggioramento della pandemia, per questo abbiamo lavorato in sinergia con il sindaco Sergio Ferrari e con l’assessore alla Pubblica istruzione, Virginia Marasco, che si interfaccia direttamente con le scuole.

Attendiamo i risultati che dovrebbero arrivare già dalla giornata odierna. Nel frattempo auspichiamo il rispetto totale delle regole: solo così usciremo dalla fase emergenziale», ha concluso il vicesindaco.

