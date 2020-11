Di chi è il Milan? Non lo sapremo mai. Ma la proprietà lo ha tenuto in vita con 526 milioni

lunedì 16 Novembre 2020.

Tiene banco il dibattito sulla titolarità delle azioni della Project Redblack, casa madre rossonera. Ma è dal 2018, cioè da quando è passato a un fondo d’investimento, che il Milan non ha un proprietario in carne e ossa



