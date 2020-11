Dirigenti del Pd crotonese riuniti in video conferenza per discutere delle problematiche sanità , occupazione, lavoro

“Il Partito Democratico vuole continuare a impegnarsi per aprire una nuova fase politica in città ”

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

lunedì 16 Novembre 2020.

Nessuno

sa se esiste ancora e dove si trova, ma non mancano i segnali che è ancora in

“vita”, stiamo parlando del Partito Democratico crotonese assente alle ultime

elezioni comunali. L’argomento sanità calabra sta tenendo banco a 360° in ogni

momento della giornata, ultimo la nomina del Commissario. L’argomento sanità , e

altre negatività quali il lavoro e l’occupazione, non sta passando inosservato

a quanti ancora si definiscono dirigenti del Partito democratico. Dalla

riunione scaturisce anche l’invito al sindaco Vincenzo Voce affinché prenda l’iniziativa

di convocare l’Assemblea per discutere di questi specifiche problematiche.

“Nel

pomeriggio di ieri – afferma una nota del Pd – un nutrito gruppo di dirigenti

di partito, ai quali si sono aggiunti in diversi nuovi, si sono incontrati in videoconferenza, come

oramai previsto dalle normative COVID.

Una

riunione per dare consequenzialità , a quanto

rimarcato nel primo incontro, dal quale è emerso una grande volontà nel fare ripartire l’attività del Partito Democratico, privilegiando i temi, il

confronto e le proposte.

L’incontro

di ieri, ha riguardato la problematica

sanità che insieme all’occupazione e

lavoro, è una delle tematiche più

sentite in questo particolare periodo. Un momento di confronto positivo e costruttivo, soprattutto grazie agli interventi di dirigenti di

partito, di alto livello professionale sulla tematica sanità .

La problematica sanitaria in Calabria, si

trasporta da tanto e troppo tempo.

Si

pagano le conseguenze della chiusura dei piccoli ospedali di montagna e zone

disagiate, la riduzione dei posti letto, negli ospedali spock e il blocco delle

assunzioni negli anni del Commissariamento.

Tale

situazione, ha determinato la carenza di personale sanitario, specialmente per

quanto riguarda i medici e infermieri, in aggiunta a una migrazione sanitaria

passiva che ha raggiungo livelli eccezionali e preoccupanti.

La

Calabria ha perso una risorsa incolmabile, in quanto giovani medici

calabresi e personale sanitario

specializzato, ha trovato occasione di lavoro in altre regioni

d’Italia e all’estero e difficilmente ritorneranno nella nostra terra.

A tutto questo, si aggiunge una medicina

territoriale desertificata e abbandonata , lasciata solo all’impegno e

alla volontà dei medici di base . Un

completo disastro, che alla fragilità politica in corso, rischia di mettere il

cittadino calabrese nelle condizioni di perdere un diritto fondamentale, ossia

non avere la garanzia delle cure necessarie e essere privati di una sanitÃ

dignitosa.

Consapevoli

che nel più breve tempo possibile, si

possa uscire da drammatico tunnel del

virus, vi è la contezza, di

mettere in campo nuove opportunità per il futuro della nostra sanità .

Sicuramente

la tematica del piano di rientro del debito storico della sanità calabrese, è

un macigno mostruoso, per qualsiasi commissario o politico, nominato a dirigere il settore.

Per questo motivo, registriamo con grande

interesse e attenzione , la discussione

in sede europea, nell’affrontare, con una nuova impostazione rispetto al

passato, dei meccanismi finanziari del

MES e Recoveryfound, relativi alla problematica del debito pubblico,

prodotto dai paesi europei durante gli

ultimi anni.

Per

la Calabria, il 2020, l’anno del COVID, potrebbe essere lo spartiacque

fondamentale, non solo per azzerare il mostruoso debito accumulato negli anni,

ma l’occasione propizia, per aprire una vera e credibile stagione della sanità ,

non solo nell’aspetto economico-finanziario, ma

provando a privilegiare nuovi

comportamenti etici e culturali che molte

volte sono mancati , a chi ha avuto responsabilità di governo. Di sicuro in

Calabria, alla luce della recente cronaca, il rapporto pubblico privato, deve

essere basato sulla lealtà e su nuovi comportamenti etici e morali.

Per

quanto riguarda l’aspetto dell’ Azienda sanitaria provinciale, il nostro

confronto è stato indirizzato a una migliore organizzazione della sanità del

territorio, integrata con l’Ospedale che possa avere al centro, la salute e il

benessere del cittadino.

Nel

confronto, è stata evidenziata la mancata operatività della Conferenza dei

Sindaci della nostra Provincia che si trascina da diverso tempo.

Non si comprendono le motivazioni, per le quali si continua a non dare concretezza a questo

organismo politico previsto dalla legge , considerato il ruolo sempre più

impegnativo e gravoso dei primi cittadini sulla tematica sanitaria e in

particolare sulla problematica COVID.

Pertanto,

si invita il Sindaco della città capoluogo, a prendere l’iniziativa nel convocare l’Assemblea.

Infine,

considerato che è in procinto l’approvazione dell’atto aziendale da parte dell’

ASP, si è proposto di indicare un gruppo di nostri esperti del settore sanità , per verificare

,non solo il contenuto, gli indirizzi e gli obiettivi dello stesso, ma provare

a presentare una serie di proposte che possano

migliorare il documento. Tale lavoro sarà presentato pubblicamente, sempre in

video conferenza, non solo nell’ambito del partito, provando a coinvolgere i soggetti interessati nella città a tale

tematica.

Il

Partito Democratico, vuole continuare a impegnarsi per aprire una nuova fase politica in città ,malgrado

le difficoltà oggettive che stiamo attraversando, continuando a privilegiare le tematiche che interessano i diritti dei cittadini e il futuro del nostro

territorio”.

