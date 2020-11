Italia, un ultimo sforzo. Se batte la Bosnia organizza le Final Four in ottobre

La Redazione24

lunedì 16 Novembre 2020.

Italia, un ultimo sforzo. Se batte la Bosnia organizza le Final Four in ottobre

La situazione: con 9 punti agli azzurri basterà vincere mercoledì a Sarajevo contro la cenerentola del girone per restare primi. In caso di pareggio, l’Olanda non dovrà battere la Polonia



