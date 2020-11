Quattro milioni di euro per interventi in 9 edifici scolastici nel crotonese

Lo rende noto il presidente facente funzioni della Provincia di Crotone, Simone Saporito

La Redazione

Crotone,

lunedì 16 Novembre 2020.

Nove interventi urgenti per la messa in sicurezza e l’agibilità delle scuole del territorio, la Provincia di Crotone ha presentato la documentazione necessaria al Ministero, per un importo complessivo di quasi 4 milioni di euro.

Nel dettaglio gli istituti scolastici e gli interventi previsti:

1) Liceo “G.V. Gravina”: lavori di efficientamento energetico, importo complessivo dei lavori 400.000,00€;

2) Istituto Scolastico IPSIA “Barlacchi” (tre plessi di via Carducci) lavori di efficientamento energetico per un importo complessivo di 600.000,00 €;

3) Liceo Classico “Pitagora”: Lavori di Manutenzione Straordinaria per un importo importo complessivo dei lavori di 600.000,00 €;

4) Liceo Scientifico “Filolao”: Lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 450.000,00€;

5) Liceo Classico “D. Borrelli” di Santa Severina: lavori di efficientamento energetico per un importo complessivo di 388.000,00€;

6) Istituto Tecnico Commerciale “Lucifero”: lavori di efficientamento energetico per un importo complessivo di 430.000,00€;

7) Istituto Tecnico Industriale “Donegani”: lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo dei lavori pari a 280.000,00€;

8) Istituto Tecnico Nautico “Ciliberto”: lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 430.000,00€;

9) Istituto Tecnico Statale Geometri “Santoni”: lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 380.000,00€

“Si tratta di un finanziamento importante – ha spiegato il presidente facente funzioni Simone Saporito – quasi quattro milioni di euro per la messa in sicurezza e per l’agibilità degli edifici scolastici. Prosegue dunque il lavoro dell’ente intermedio per garantire agli studenti, alle famiglie ed a tutto il personale scolastico ambienti sicuri e dignitosi. Un lavoro costante da parte degli uffici della Provincia, del dirigente del settore Edilizia scolastica architetto Artese, in linea con l’indirizzo e gli obiettivi fissati da questa amministrazione. “

