Cirò Marina: Avviato il primo Corso di Coordinatore Amministrativo con ben 20 partecipanti, 1.5 punto ATA

Il Corso di Coordinatore Amministrativo ha preso il via l’13 novembre, organizzato dal Centro Formazione SECOM guidato dal responsabile Giuseppe Benevento

Cirò Marina,

martedì 17 Novembre 2020.

Oltre al Corso per OSA Operatore Socio Assistenziale partito lo scorso 11 novembre, grazie anche a questa interessante iniziativa della durata di 500 ore di cui 280 ore FAD, 70 ore sincrono e 150 ore Project Work, i 20 partecipanti otterranno un Attestato di Qualifica Professionale in conformità agli standard di cui all’art. 6 d.lgs 16/01/2013 (ex art. 14 della legge 845 del 1978) che potrà facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro, nei Concorsi e soprattutto partecipare ai nuovi inserimenti e aggiornamenti delle Graduatorie di III fascia ATA 2021.

Il Corso di Coordinatore Amministrativo è riconosciuto dal MIUR e vale 1,5 punto per le Graduatorie personale ATA come Assistente Amministrativo.

Requisiti di accesso: Diploma scuola media superiore

Modalità di svolgimento delle Lezioni ed Esame fino al termine dell’emergenza Covid-19: On line

Validità : Percorso riconosciuto a livello Europeo.

Il Coordinatore Amministrativo svolge attività lavorativa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili anche con l’utilizzazione di sistemi informatizzati. Ha autonomia operativa nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile di ragioneria e di economato, nell’ambito delle direttive ricevute. Svolge azioni di supporto amministrativo, gestione informatizzata dei servizi di segreteria, gestione di archivi, database e erogazione di servizi di biblioteca e si occupa del rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti che non comportino valutazioni discrezionali. Può coordinare più addetti inseriti in settori o aree omogenee e può elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all’uso di procedure informatiche.

Riepilogo sintetico valutazione titoli:

Diploma di Maturità :  il punteggio è ottenuto dal voto in centesimi diviso 10 (esempio 93/100 corrisponde a un punteggio di 9,3);

 il punteggio è ottenuto dal voto in centesimi diviso 10 (esempio 93/100 corrisponde a un punteggio di 9,3); Laurea:  2 punti solo per AA e AT (si valuta un solo titolo);

 2 punti solo per AA e AT (si valuta un solo titolo); Certificazione FDP 8 Moduli:  0,60 per AA e AT; 0,30 per CS (si valuta solo un titolo);

 0,60 per AA e AT; 0,30 per CS (si valuta solo un titolo); Dattilografia:  1 punto solo per AA;

 1 punto solo per AA; Corso regionale Operatore Amministrativo:  1,5 punti solo per AA.

 1,5 punti solo per AA. Corso regionale OSA: 1 punto solo per CS;

Le iscrizioni al Corso di Coordinatore Amministrativo sono sempre aperte per maggiori informazioni sul Corso cliccare sul banner..

